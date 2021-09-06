14 yaşındaki Elif, dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Lise birinci sınıf öğrencisi Elif Berfin Altun, atıcılıkta kendi kategorisinde bugüne kadar 9 Türkiye rekoru kırdı. Antrenör olan annesinin çalıştırdığı Altun, 16 Eylül'de Peru'da düzenlenecek 'Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Daha önce de 3 kez milli takıma seçilen, Almanya, Hırvatistan ve Azerbaycan'daki şampiyonlarda Türkiye'yi temsil eden Altun, başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.





'ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Peru'daki şampiyonada finallere kalıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, madalyayla dönmek istediğini ifade eden Altun, "Peru'da yapılacak dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Üçüncü kez milli takıma seçiliyorum. Hedefim bu yarışmada finallere kalıp madalya mücadelesi vermek. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum" dedi.