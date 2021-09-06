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Giriş Tarihi: 6.9.2021

19 bin 391 yeni vaka, 269 vefat

ANKARA
19 bin 391 yeni vaka, 269 vefat
Türkiye'de dün test yapılan 279 bin 63 kişiden 19 bin 391'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 269 kişi vefat etti. İyileşen sayısı 24 bin 289 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullar açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım" dedi. Bu arada Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Rize, 614.16 vaka ile ilk sırada yer aldı.
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19 bin 391 yeni vaka, 269 vefat
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