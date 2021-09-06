19 bin 391 yeni vaka, 269 vefat

Türkiye
'de dün test yapılan 279 bin 63 kişiden 19 bin 391'ine Kovid
-19 tanısı konulurken, 269 kişi vefat etti. İyileşen sayısı 24 bin 289 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Okullar açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım" dedi. Bu arada Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Rize
, 614.16 vaka ile ilk sırada yer aldı.