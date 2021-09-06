20 yıl sonra da olsa üniversiteden mezun oldu

Kırıkkale
'de yaşayan Hülya Çağan
(37), 2001'de Ticaret Lisesi
muhasebe bölümünden mezun oldu. Üniversite hayali ise evlenince yarım kaldı. Aradan geçen 20 yılda 3 çocuğu dünyaya gelen Çağan, üniversite hayalini ise hep zinde tuttu. İlk yıllarda çocukları küçük olduğu için üniversiteye hazırlanamadı. Çocukları belirli yaşa gelince harekete geçti. Sabahları erken kalkıp, sahaflardan aldığı kitaplarla yaklaşık 4 saat ders çalıştı. Boş zamanlarında da çocuklarıyla birlikte masanın etrafında bir araya gelerek, bilgi alışverişinde bulundu. YouTube'dan çeşitli ders konularını izledi. Yemek, temizlik yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken ise kulaklıkla konuları tekrar etti. Ve sonunda Çağan, 20 yıl özlemini duyduğu o mutlu anı yaşadı. Artık o, Kırıkkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü öğrencisi. Çağan, "Çocuklar büyüdükten sonra onlar da benim hayalimi destekledi. Ben de 'ben yapamadım siz yapın değil, ben yaptım siz daha iyisini yaparsınız' demek için onlarla beraber dirsek çürütmeye başladım. Beraber çalıştık, bana çok destek oldular. Ayrıca haftada en az 5 gün güneşten önce, yani sabah dörtte uyanıp, 8'e kadar çalıştım. Kazandığım bölüme de ilk 9 bin 458'e girdim" dedi.