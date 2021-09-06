65 yaşındaki İngiliz otelde ölü bulundu

İstanbul
Kağıthane'deki bir otelde kalan 65 yaşındaki İngiliz vatandaşının cansız bedeni bulundu. Türkiye
'ye geçen hafta pazar günü giriş yapan Martin Althaus
'un cesedi, konakladığı otelde 3 gün odadan çıkmayınca otel görevlilerinin ihbarıyla bulundu. İsviçre'de ikamet eden Althaus'un valizinde birden fazla ülke vatandaşı olduğunu gösteren kimlik, pasaport ve çeşitli ülkelere ait oturma izin belgeleri bulundu. Valizinde tansiyon ilaçları ve tansiyon ölçmek için kullanılan tansiyon aleti bulundu. En son salı sabahı otelde görülen Althaus'un tansiyon hastalığı sebebiyle ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.