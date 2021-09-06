Adana’da akılalmaz olay! Kardeşini bakkalda vurdu

Adana'da kardeşini pompalı tüfekle vuran abi kamerada

Bu duruma sinirlenen Abdülaziz T. pompalı tüfekle bakkala gelerek kardeşini vurup olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksiye binen zanlı Köprübaşı Polis Merkezine giderek teslim oldu. Yaralı Mehmet Salih T. ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Salih Turgut yapılan müdahalelerinin ardından hayati tehlikeyi atlatıp bir hafta sonra taburcu oldu. Teslim olan zanlı ise ifadesinde kardeşinin kendisini evden kovduğu için vurduğunu öne sürdü. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.