Akdamar 9. ayine ev sahipliği yaptı

VAN Gölü
'ndeki Akdamar Adası
'nda bulunan Akdamar Kilisesi
, dün 9'uncu ayine ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı
'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan kilisede, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel
Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan
'ın yönettiği ayine, pandemi tedbirleri nedeniyle 25 kişi katıldı. Başrahip Anuşyan, Akdamar'dan dünyaya sevgi mesajları verdiklerini söyleyerek, "Mutluyuz ama ülkemizin ve dünyanın sağlık şartlarından dolayı bir burukluk yaşıyoruz. Bu burukluğun tekrar mutluluğa dönüşmesi için, bütün hastaların şifa bulması için dua ettik" dedi. Hoşgörü adası olarak nitelendirilen Akdamar'daki kilise, Vaspurakan
Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılmıştı. Ermeniler için büyük önem taşıyan kilise, ayin sırasında ziyarete kapatılacak, ayinin ardından kente gelen turistler adaya gidebilecek.