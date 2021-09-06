Antep değil ‘Aydın fıstığı’

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 1956 yılında küçük çaplı üretimine başlanan Antep Fıstığı son yıllarda bölgenin ana gelir kaynaklarından biri olmaya başladı. Çine ilçesi Hacıköseler bölgesi başta olmak üzere diğer köylerde de de üretimi yapılan Antep Fıstığı üretiminde yeni sezonun ilk hasadı gerçekleşti. Aydın'a 45 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıköseler Mahallesi, ürettiği Antep fıstığı (Aydın Fıstığı) ile Aydın ekonomisine katkı sağlıyor. Son yıllarda mahalledeki Antep fıstığı üretimi miktarının giderek arttığı mahallede, hasat dönemi başladı.



Çine'de yaşayan Aydın fıstığı üreticisi Mustafa Arkadaş, "Hacıköseler'in yıllık rekoltesi yaklaşık 150 ton. Ağaçlar yaklaşık 30-40 yıllık ve menengiç aşılama. Çeşit olarak Antep, Siirt çeşidi fazla aynı zamanda kırmızı çeşit de var. Ancak bu fıstık ne Antep nede Siirt'te yetişiyor. Aydın'ın kendine has özel ve leziz bu ürünü artık markalaşma sürecinde. Antep fıstığı yerine Aydın fıstığı olarak bu ürünümüzü iç ve dış piyasaya pazarlamak istiyoruz. İddialıyız, Aydın fıstığı Antep Fıstığı'ndan daha leziz ve kaliteli. Antep'teki birçok fıstık Aydın'dan gidiyor. Aydın fıstığının rengi daha canlı. Antep fıstığından daha lezzetli olan Aydın fıstığı ayrıca ağız açıklığı ile tüketiciye yeme kolaylığı da sağlıyor. Aydın fıstığı özellikle pasta, baklava ve benzeri ürünlerde tercih edilen ilk ürün. Gaziantep'teki baklava firmaları Aydın fıstığını tercih ediyor" diye konuştu.