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Giriş Tarihi: 6.9.2021 09:16

Asansördeki yangında ağır yaralanan firma sahibi de hayatını kaybetti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Asansördeki yangında ağır yaralanan firma sahibi de hayatını kaybetti

Konya’da 4 gün önce asansör bakımı sırasında çıkan yangında ağır yaralanan firma sahibi Ahmet Mutlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı yangında yanında çalışan mesai arkadaşı 25 yaşındaki Berkan Üzgü olay yerinde hayatını kaybetmişti.

2 Eylül günü merkez Karatay ilçesi Ayanbey Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, asansör bakımı için otele gelen firma sahibi Ahmet Mutlu ve mesai arkadaşı Berkan Üzgü kabin üzerinde kaynak yaptıkları sırada yangın çıktı.

Otel çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berkan Üzgü ekiplerin tüm çabasına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Mutlu ise kabinden çıkartılarak ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ciddi yanıklar olduğu belirtilen Mutlu, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mutlu'nun 1 yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

KAZADAN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Mutlu'nun kazadan iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ya bizim için yazılan güzel şeyden haberimiz yoksa? Ya gelecek hayrın büyüklüğünü hayal bile edemiyorsak? Ya bugünün bereketinden bi habersiz kara kara düşünüyorsak? Ama bilsek ki o beklediğimiz gün bugünmüş meğer" notunu yazdığı görüldü.

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Asansördeki yangında ağır yaralanan firma sahibi de hayatını kaybetti
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