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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Babasıyla yolda yürüyen 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Babasıyla yolda yürüyen 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Aydın'da babasıyla camiye giden 5 yaşındaki çocuk psikolojik rahatsızlığı olan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Minik çocuğun hayatı tehlikesi olduğu öğrenildi. Çine ilçesinde M.T. oğlu İ.E.T (5) ile dün akşam namazı için Sarıoğlu Mahallesi'ndeki Kalabak Parkı yanındaki camiye doğru gittiği sırada, psikolojik sorunu olduğu öne sürülen E. Y. (26), küçük İ.E.T'yi karnından bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan minik çocuk önce Çine Devlet Hastanesi'ne, ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.E.T.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Saldırgan E.Y. ise olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Babasıyla yolda yürüyen 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı
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