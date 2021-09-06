ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 83'Ü AŞILI

Bu laboratuvarların pandemi günlerinde tam kapasite ile Kovid testi çalışarak, günlük 100 binin üzerinde test yapabildiklerini söyleyen Kazezoğlu, "Özel hastanelerle birlikte de bu kapasitemiz 120 binlere ulaşabiliyor. Ulaşımda özellikle havalimanındaki özel sektöre ait laboratuvarda devreye giriyor" dedi. Aşı olmayana PCR şartının İstanbul'da uygulanması ile ilgili de "Eğitim personeli haftada iki kez PCR vermek zorunda. İstanbul'da zaten eğitimcilerin yüzde 83'ü koronavirüs aşısını yaptırmış durumda. Geri kalan personelin de PCR'ını düzenli yaptırması için yeterli imkana sahibiz. Şu an çok şükür ki vaka sayılarımız da yüksek olmadığından, test kapasitemizin aslında yüzde 30-40'ını kullanıyoruz. İstanbul'da acaba çok problem yaşar mıyız, ekstra test yükünün altından kalkabilir miyiz gibi endişeye sevk edecek herhangi bir durumumuz yok. Eğitim personeline PCR testlerinin yapılmasına hazırız.