Son dakika: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvar Hizmetleri Komisyonu Başkanı ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Cemal Kazezoğlu, SABAH'a İstanbul'daki 14 PCR koronavirüs test laboratuvarının yeni dönemde nasıl çalışacağını anlatarak "Laboratuvarlarımızda özel hastanelerle birlikte günlük 120 bin test kapasitemiz var. Test sonuç sürelerimiz de ortalama 4-6 saate indi. 6 Eylül'e hazırız. Yeni süreçte bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.
14 PCR LABORATUVARI
Okulların açılmasıyla birlikte aşı olmayan öğrenci ve öğretmene PCR testi şartı geliyor. Bu kapsamda aşı olmayan üniversite öğrencileri, üniversite çalışanları da düzenli PCR testi yaptıracak. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi istenecek. Kazezoğlu, "İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak kararlarla ilerliyoruz. İstanbul'da 56 kamu hastanesinde PCR örneği alınıyor. 14 PCR laboratuvarı var. Laboratuvarı olmayan hastanelerden oluşturduğumuz PCR kuryeleri örnekleri alıp, en yakın laboratuvara getiriyor. Eğitim personeli olan grup, hastaneye başvurduğunda kimliği ile eğitim personeli olduğunu beyan ettiğinde testini yaptırabilecek" dedi.
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 83'Ü AŞILI
Bu laboratuvarların pandemi günlerinde tam kapasite ile Kovid testi çalışarak, günlük 100 binin üzerinde test yapabildiklerini söyleyen Kazezoğlu, "Özel hastanelerle birlikte de bu kapasitemiz 120 binlere ulaşabiliyor. Ulaşımda özellikle havalimanındaki özel sektöre ait laboratuvarda devreye giriyor" dedi. Aşı olmayana PCR şartının İstanbul'da uygulanması ile ilgili de "Eğitim personeli haftada iki kez PCR vermek zorunda. İstanbul'da zaten eğitimcilerin yüzde 83'ü koronavirüs aşısını yaptırmış durumda. Geri kalan personelin de PCR'ını düzenli yaptırması için yeterli imkana sahibiz. Şu an çok şükür ki vaka sayılarımız da yüksek olmadığından, test kapasitemizin aslında yüzde 30-40'ını kullanıyoruz. İstanbul'da acaba çok problem yaşar mıyız, ekstra test yükünün altından kalkabilir miyiz gibi endişeye sevk edecek herhangi bir durumumuz yok. Eğitim personeline PCR testlerinin yapılmasına hazırız.
Bu noktada gerekirse Milli Eğitim Müdürlüğü ile de bir iş planı yaparak rahatlıkla bu süreci yöneteceğimizi düşünüyoruz" dedi. Kazezoğlu, PCR yerine hızlı antijen testlerinin kullanımıyla ilgili tartışmalar hakkında ise "Dünyada bazı ülkelerde PCR dışında hızlı antijen testlerinin kullanıyor. Bazı ülkelerde artık tanı algoritmasının içine bu tarama testlerinin de alındığı yönünde bilgiler var. Ama bizim ülkemizde bunun kararını verecek olan yer Bilim Kurulu. Bilim Kurulu tavsiyesi ile yürürlüğe girerse, ileride bu yönde bir karar alınırsa da hızlı testler tarama testi olarak kullanılabilir" dedi.