ByLock operasyonunda testi pozitif çıkmıştı! Karantinadan gözaltına...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik tespit edilen adreslere baskın düzenlendi. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen fakat COVID-19 testi pozitif çıkan E.D. isimli şüpheli hastaneye yatırıldı. KHK ile meslekten ihraç edilen ve 4 ByLock kaydı bulunan eski öğretmen E.D.'nin eşi M.D.'nin ise Komiser olduğu, KHK ile meslekten ihraç edildiği ve cezaevinde tutuklu olduğu ifade edildi. Karantina süreci biten şüpheli E.D. hastaneden teslim alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi.