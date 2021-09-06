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Giriş Tarihi: 6.9.2021 09:39

Çaldıkları banka kartıyla markette alışveriş yaptılar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Çaldıkları banka kartıyla markette alışveriş yaptılar

Şişli'de evden banka kartı çalan A.Y. A.D.S. ve F.B. o kartla marketten alışveriş yaptı. Şüpheliler güvenlik kameralarının yardımıyla markette alışveriş yaptıktan sonra yakalanıp gözaltına alındılar.

Şişli Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta bir eve giren A.Y. A.D.S. ve F.B. ev sahibi M.N. uyuduğu sırada evde bulunan bilgisayar, içinde banka kartı olan cüzdanı 600 TL parayı ve kol saatlerini çaldılar.

M.N., uyanınca bilgisayarı, cüzdanı ve bazı kişisel eşyalarının olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

M.N.nin banka kartı hareketlerini takibe alan ekipler, çalınan kartların İnönü Caddesi ve Yeniyol Caddesi'ndeki marketlerden alışveriş yapıldığını belirledi. Marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 şüphelinin eşkalini tespit etti. Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi A.Y.,A.D.S. ve F.B'yi evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları banka kartı ile marketten alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çaldıkları banka kartıyla markette alışveriş yaptılar
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