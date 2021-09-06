Cumhurbaşkanlığı salonunda konser vermek istiyorum

Ankara
Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında yaralananlar arasında 4.5 yaşındaki Buse Şenses
ve annesi Şenay Şenses
de vardı. Servis aracında olan Buse, kafasından ağır yaralandı ve görme yetisini kaybetti. Tedavi için İngiltere
'ye giden aileye geç kalındığı söylendi. Psikiyatri desteği alan Busenaz daha sonra özel eğitim görmeye başladı. Braille
alfabesiyle okuma yazmayı öğrendi. İlkokula giderek kayıt yaptırdı ve 4 yılın ardından mezun oldu. Ortaokula başlayacağı için heyecanlı olduğunu kaydeden Buse Şenses, "Piyano çalabiliyorum. İyi bir piyanist olup hem Cumhurbaşkanlığı salonunda hem de yurt dışında konser vermek istiyorum Hikâye yazmayı seviyorum. Tiyatro oynuyorum" dedi.
Kızının patlamaya dahil hiçbir şey hatırlamadığını belirten anne Şenay Şenses şunları söyledi:
4.5 yaşındaki bir çocuğa "Terör nedir?" diye anlatabilecek durumda değildim. Oyun terapileri görüyordu. Bilinçaltında "Kaza geçirdik ama bir patlama var, araba patladı" var. İlk zamanlar "Servis gözüme kırmızı çamur sıçrattı" dedi. Kan tabii ki. Sonra "Hırsızlar geldi, elektrikleri kesti" dedi. Çocuğun aydınlığı çalınmış oldu.
Ortaokula kayıt yaptırmak istedik. Okullar kabul etmedi. Sosyal medyadan yazınca Milli Eğitim Bakanlığı
'ndan aradılar "Pazartesi gidip kaydınızı yaptırın" dediler.
Buse'de hırs var. Çok zeki bir kız, dinlediğini algılayan bir çocuk. Mesela harfleri öğrendiklerinde birleştirmeye geçtiklerinde Buse en ön sıralarda ilerledi. Matematik hesaplarını kafasından yapabiliyor.