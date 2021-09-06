Damak tedavisi olmuştu! Yaşamını yitirdi

57 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. İki kez entübe edildi. Ben artık vücudun ilaçlara tepki veremediğini düşünüyorum. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Çok ağrısı vardı. Ama hukuksal yön devam ediyor. Peşini bırakmayacağım, bir ay sonra 4'üncü mahkemem var. Zannetmesinler bırakacağımı, hukuksal olarak yürüteceğim" diye konuştu. Yeliz Demirli, Yeni Mahalle Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.