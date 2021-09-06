Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Sivas'ta önceki gün öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Cadde üzerinde yürüyen Esma O. 8 ay önce boşandığı eski eşi ile karşılaştı. İkili arasında sözlü konuşmanın hemen ardından eski koca kadının üzerine saldırdı. Çevredekilerin bağırmalarına aldırış etmeden peş peşe bıçak darbeleri savurdu.



Genç kadın kanlar içinde sokak ortasında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Esma O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüpheli kocayı gözaltına aldı. Dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.