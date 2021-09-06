Fenalaşan genci otobüsle hastaneye yetiştirdi

Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş toplu taşıma otobüsü şoförü Ercan Danışmaz'ın kullandığı halk otobüsü Güzelbahçe-Pazaryeri seferi yaptığı esnada kent merkezindeki duraktan binen bir yolcu rahatsızlandı. Yolcuların durumu bildirmesi üzerine sürücü Danışmaz, güzergâhın dışına çıkarak hastayı Düzce Devlet Hastanesi Acil Servis'inin önüne kadar götürdü.

Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken genç yolcunun otobüsle hastaneye götürülmesi, halk otobüsünün güvenlik kameralarınca kaydedildi. Danışmaz, yolcuyu hastaneye bıraktıktan sonra güzergâhına dönerek, yoluna devam etti.Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş otobüs şoförü Ercan Danışmaz, "Cuma günü saat 15.00 gibi aracımda bir çocuk rahatsızlandı. Güzergâhımı değiştirerek sanayiden geçerek direkt hastaneye götürdüm. Ardından yolcuları dağıttım" diye konuştu.