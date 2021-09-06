Gazdan zehirlenen yeğen öldü, amcanın durumu ağır

Olay, ilçeye bağlı Çiller Mahallesinde meydana geldi. Mahmut Bolca ve yeğeni Mustafa Bolca gece kendi meralarında bulunan karavanda kaldı. Isınmak için tüplü ısıtıcıyı yakan amca-yeğen uykuya daldı. Isıtıcının sönmesi üzerine tüpten sızan gazdan zehirlenen amca-yeğen sabah saatlerinde yakınları tarafından baygın halde bulundu. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Mustafa Bolca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, amcası Mahmut Bolca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.