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Giriş Tarihi: 6.9.2021 13:18

Gazdan zehirlenen yeğen öldü, amcanın durumu ağır

ÖZCAN SARAÇ
Gazdan zehirlenen yeğen öldü, amcanın durumu ağır

Konya’nın Ereğli ilçesinde ısınmak için yaktıkları tüpten sızan gazdan zehirlenen 20 yaşındaki Mustafa Bolca hayatını kaybetti amcası Mahmut Bolca’nın hayati tehlikesinin ise sürdüğü belirtildi.

Olay, ilçeye bağlı Çiller Mahallesinde meydana geldi. Mahmut Bolca ve yeğeni Mustafa Bolca gece kendi meralarında bulunan karavanda kaldı. Isınmak için tüplü ısıtıcıyı yakan amca-yeğen uykuya daldı. Isıtıcının sönmesi üzerine tüpten sızan gazdan zehirlenen amca-yeğen sabah saatlerinde yakınları tarafından baygın halde bulundu. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Mustafa Bolca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, amcası Mahmut Bolca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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Gazdan zehirlenen yeğen öldü, amcanın durumu ağır
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