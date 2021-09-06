Gazipaşa Havaalanına ilk kez bir İran uçağı indi

Gazipaşa-Alanya'ya ilk kez sefer gerçekleştiren Kish Air, bu rotada yaz ve kış sezonunda her hafta karşılıklı uçuş düzenleyecek.

Gazipaşa, Alanya, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Manavgat ve Serik ilçelerinin ulaşım sorununu kökünden çözen Gazipaşa Havalimanı, Tahran'dan gelen Kish Air uçağını su tankıyla karşılandı. Airbus 321 ile düzenlenen uçuşla, 160 yolcu Gazipaşa havaalanıdan Türkiye'ye giriş yaptı.

TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül "Kish Air'in Tahran'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Ülkeler arasındaki uçuş kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla birlikte dış hat trafiğimiz hızlı bir şekilde artmaya başladı ve bu yıl yeni havayolları da portföyümüze katıldı" dedi.

2021'de Gazipaşa Havalimanı'na 13 havayolu 10 ülkedeki 15 destinasyondan uçuş düzenledi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı bu yılın ilk yedi ayında 262 bin yolcuya hizmet verdi.