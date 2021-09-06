AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi'nin, ilk defa oy kullanacak seçmenlerle ilgili kurduğu birimde tüm Türkiye'den katılım sağlanan İstanbul Tuzla'da Gökçetepe Tabiat Parkı'nda gerçekleşen Eğitim Kampını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı besteyi, cep telefonu aracılığıyla Erdoğan'a dinletti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından İstanbul Tuzla'da Gökçetepe Tabiat Parkı Eğitim Kampında bir araya gelen partili gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptıkları şarkıyı, kendilerini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin aracılığıyla cep telefonundan Cumhurbaşkanı'na bizzat seslendirme imkanı buldu. Özlem Zengin o anların videosunu sosyal medya hesabında 'Müziğin tınısıyla bugünün heyecanından ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" notuyla paylaştı.

Gençler Cumhurbaşkanı için besteledi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi'nin, ilk defa oy kullanacak seçmenlerle ilgili tüm Türkiye'den katılım sağlanan Gökçetepe Tabiat Parkı Eğitim Kampında gençlerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, gençlerin 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptıkları şarkıyı kendisine dinletmek isteme' talebini geri çevirmedi. Cep telefonu aracılığıyla kamptan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Zengin, gençlerin talebini iletti. Cumhurbaşkanı da gençleri kırmadı ve gitar eşliğinde şarkıyı Erdoğan'a okudular. Şarkının Recep Tayyip Erdoğan ismi geçen kısmında ise gençler koro halinde Cumhurbaşkanına seslendi.

Şarkının seslendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini Özlem Zengin hoparlöre verdi. Ardından Erdoğan gençleri "Sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi. Gençler de Erdoğan'ın selamını alırken büyük mutluluk yaşadı.

İŞTE O BESTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bestelenen şarkıda yer alan sözler ise şöyle:

Ülkemizin içinde neler oluyor neler

Her engeli kırıp geçen bir adam var bir adam

Merhametli yüreği, ışık saçan gözleri

Ellerinin altında koruyup kollar bizleri

Ne kapılar ardından yapılan siyaset

ne de dağdan alınan emri icazet

Biz bozarız oyunları

Koca yürekli adam

Her zaman yanındayız

Recep Tayyip Erdoğan

Gözlerimde bir şafak umut dolu bakıyor

İnansın herkes buna

Bakın neler geliyor

Helal olsun sana koca yürekli adam...

AK Parti İktidarda