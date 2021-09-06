Habi-bi Neccar dağı yandı

Hatay'ın Merkez ilçesinde bulunan Habib-i Neccar çıkan orman yangını çevrede korku ve panik yarattı. Yerleşim alanına çok yakın bir bölgede bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan ve rüzgarın da etkisizle kısa sürede büyüyen orman yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve polisi aradı. Yangına kısa sürede müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazinin dik ve sarp olması nedeniyle müdahale sırasında zor anlar yaşadılar.

Polisin çevre güvenliğini aldığı orman yangını rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyerek Habib-i Neccar dağını kaplarken, vatandaşlar yangını endişeli gözlerle izledi. Kısa sürede Habib-i Neccar dağını kaplayan yangına yerden 30 arazöz, 100 orman işçisi, havadan da 4 yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlarda müdahale etti. Yangın, yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgelerde tüm önlemleri alan Hatay büyükşehir İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yangının söndürülmesi bölge halkına derin bir nefes aldırırken, yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış anında yangına müdahale eden vatandaşlardan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulanslarda müdahaleleri yapıldı. Yaser ÇAPAROĞLU