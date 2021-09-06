Havuza düşen engelli boğuldu

Yakınları doğuştan kollarından engelli Ahmet Uçan'ın eve gelmediğini fark edince aramaya başladı.

Köylüler yangınlar için oluşturulan ormana ait havuzda bir ceset görünce durumu jandarmaya haber verdiler.

HAVUZDAN ÇIKARDILAR

Daha sonra Ahmet Uçan'nın çansız bedeni jandarma görevlilerince çıkartılarak otopsi için Antalya Adlı Tıp Kurumu'na gönderdi. Uçan'ın yakınları olayın kaza ile meydana geldiğini ve ayağının kayması sonucu havuza düştüğünü kaydettiler. Görevliler olayla ilgili soruşturma başlattı.