İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Samatya Sahil Yolu üzerinde makas atarak ve tehlikeli manevralar yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen araç sürücüsü S.Y.'nin açık kimliğini tespit etti. Sürücü gözaltına alındı. Bin 941 lira cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyeti gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edildi. Sürücünün hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.

Hem gözaltına alındı, hem ceza yedi! Ehliyeti de iptal edildi