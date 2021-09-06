Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hem gözaltına alındı, hem ceza yedi! Ehliyeti de iptal edildi
Giriş Tarihi: 6.9.2021 09:25 Son Güncelleme: 6.9.2021 09:38

Hem gözaltına alındı, hem ceza yedi! Ehliyeti de iptal edildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hem gözaltına alındı, hem ceza yedi! Ehliyeti de iptal edildi

İstanbul’da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücü gözaltına alındı. Bin 941 lira ceza kesilen sürücünün ehliyeti iptal edildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Samatya Sahil Yolu üzerinde makas atarak ve tehlikeli manevralar yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen araç sürücüsü S.Y.'nin açık kimliğini tespit etti. Sürücü gözaltına alındı. Bin 941 lira cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyeti gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edildi. Sürücünün hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.

Hem gözaltına alındı, hem ceza yedi! Ehliyeti de iptal edildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Hem gözaltına alındı, hem ceza yedi! Ehliyeti de iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA