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Giriş Tarihi: 6.9.2021 16:13

Hepsi bir otomobilde yakalandı!

ABBAS ÇAKAR
Hepsi bir otomobilde yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından TEM otoyolu üzeirnde gerçekleştirilen denetimlerde, kontrol amaçlı durdurulan bir otomobilde, 8 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, onların sevkini sağlayan şoförde gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafındazn göçmen kaçakçılığının engellenmesi amacıyla yapılan denetim ve kontroller esnasında, TEM otoyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta ülkemize kaçak yollar ile girmiş 8 düzensiz göçmen ile birlikte, onların sevkini sağlayan İ.H.H isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan araç sürücüsünün işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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Hepsi bir otomobilde yakalandı!
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