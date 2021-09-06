Hırsızlığa gitti, canından oldu

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki bir işyerinde, hırsızlık şüphelisi kimliği belirlenemeyen bir kişi elektrik panosunun bulunduğu yerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kablo hırsızlığı için girdiği değerlendirilen 25-30 yaşlarındaki kişinin üzerinden bıçak ve tornavida çıkması dikkat çekti. Polisi bile şoka düşüren olay Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi Kılıçarslan Mahallesi Mescit Sokak üzerindeki faaliyette olmayan bir işyerinde meydana geldi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Komşu esnaflar kapalı olan işyerine kimliği belirsiz bir şahsın girdiğini görenler, durumu işletmeyle ilgilenen vatandaşa bildirdi. Baktığı işyerine anahtarla giren kişi, elektrik panolarının bulunduğu yerde hareketsiz oturur vaziyette bir kişinin olduğunu gördü. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin elektrik akımından dolayı şahsı kontrol edemezken, dağıtım şirketi personelleri işyerinin akımını kesti. Ardından sağlık ekiplerinin kontrol ettiği şahsın, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KESERKEN ÇARILMIŞ

Polis ekipleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada tornavida ve bıçak çıkması üzerine Hırsızlık Büro ekipleri de olay yerine gelip çalışma yaptı. Yapılan ilk tespitte , şahsın elektrik kablolarını kesmek isterken akıma kapıldığı belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki erkek şahsın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Vatandaşlar ise, "Su testisi su yolunda kırılmış." Diyerek tepkilerin idile getirdiler.