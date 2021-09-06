İkiz damatlara ikiz gelin

Adıyaman'da Koparal ailesinin 10 çocuklarından ikisi olan ve aynı gün doğan Abuzer ve Gaffari Koparal isimli ikizler, akrabaları olan Tepe ailesinin 7 çocuklarından ikisi olan ve yine aynı gün doğan Nurgül ve Nursel Tepe isimli ikizlerle düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdiler.

Belediye Başkanı olarak ilk defa böyle bir nikaha şahit olduklarını dile getiren Adıyaman Belediye başkanı Süleyman Kılınç, "Bu akşam nikahlarını kıydığımız tek yumurta ikizleri Abuzer ve Gaffari Koparal Kardeşler ile Nursel ve Nurgül Tepe kardeşlere sağlıklı, mutlu, aile olma bilincinde bir hayat diliyorum" dedi.



Çifte mutluluğa şahitlik etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise; "Abuzer ve Gaffari evlatlarımızın, Nurgül ve Nursel kızlarımızın birlikteliğini perçinledik ve nikah şahidi olarak görev aldık. Bu bizim hayatımızdaki ilk şahitliğimizdi. Allah hayırlı uğurlu eylesin, her iki ailemizi tebrik ediyor, genç çiftlerimizi ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi.



Çok mutlu olduklarını ifade eden damatlardan Abuzer Koparal; "Anamıza çifte gelin getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim herkesin gönlüne göre versin, bizlere de ikiz evlatlar nasip eylesin. Düğünümüze katılarak bizleri onurlandıran sayın valimize, belediye başkanımıza ve bütün davetlilere teşekkür ediyorum" dedi.



Oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Gaffari Koparal ise, "İkiz olmak güzel bir şey. Herkese yaşamak nasip olmuyor. İkiz doğduk, bizim gibi aynı şekilde ikiz olan kardeşlerle evlenmek nasip oldu. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.



Gelin Nursel Tepe de konuşmasında, "İkiz olarak dünyaya geldik. Kısmet oldu ve Rabbim karşımıza bizim gibi ikiz kardeşler çıkardı. Şu an kardeşimle birlikte en güzel duyguları yaşıyoruz, Allah herkese en güzelini nasip etsin inşallah. Bu mutlu günümüzde yanımızda olan ilimiz valisine, belediye başkanına, akraba ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.