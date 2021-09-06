İstanbul’da korkunç olay! Eşine sinirlenip evini yaktı...

Apartmanda yaşayan ve yangından dolayı yakınları yaralanan Gökhan Çeleng, "Yangın alt komşumuzun ailevi sorunlarından dolayı meydana çıktı. Eşi ile arası kötüydü daha önce de arabasını falan yakmıştı buradaki komşularımıza da evi yakacağım diye söylemiş daha önce defalarca kez zaten hanımı satmak istiyordu müsaade etmiyordu satmasına yangının çıkış sebebini gören komşularımız da var onlarda söylüyorlar evini kasıtlı şekilde kendisi yakmış" dedi.