İzmir’de 18 yaşından küçüklere bilet satışı yasaklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmaların önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacıyla 18 yaşından küçüklere otobüs terminalleri ve acentelerinden bilet satışı ile ilgili düzenleme yapıldı.



Bu kapsamda, şehirlerarası otobüs terminallerinde, hava yolları acentelerinde ve bilet satış noktalarında 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamayacak.



Öte yandan, 18 yaşından küçüklerin seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile doğrudan yakını ile irtibata geçip çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edildikten sonra tutanak tutulduktan sonra bilet satışı yapılacak.



Ayrıca açıklamada, "18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde, bu durum derhal kolluk kuvvetlerine bildirilecek.18 yaşından küçük olup da ilimizde veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayanlara belge gösterdiğinde bilet satışı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.