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Giriş Tarihi: 6.9.2021 13:16

Jandarma uyuşturucu firarisini çadırda yakaladı

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Jandarma uyuşturucu firarisini çadırda yakaladı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca firari şahısların yakalanabilmesi amacıyla istihbari çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Elazığ İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan (6 yıl 2 ay) Kesinleşmiş Hapis Cezası bulunan H.O'nun Palu ilçesinde yaylada çadırda saklandığı bilgisine ulaşılmasının ardından ekipler harekete geçti.

Jandarma ekiplerince operasyon şahsın saklandığı çadıra operasyon yapıldı.

Yapılan operasyon sonucunda H.O. ruhsatsız tabancasıyla yakalanarak Palu Adliyesi'ne sevk edildi. H.O. çıkardığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Jandarma uyuşturucu firarisini çadırda yakaladı
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