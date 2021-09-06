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Giriş Tarihi: 6.9.2021 16:44

Jandarmadan siber operasyon: 172 siteye erişim engeli

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarmadan siber operasyon: 172 siteye erişim engeli

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, yurt dışından yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen içerik paylaşılan 172 internet sitesi tespit edildi. Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda üzerinden yayın yapan 172 yasa dışı bahis sitesiyle 13 müstehcen içerikli paylaşımda bulunan internet sitesini tespit edip, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulundu. Toplamda 185 siteye 'idari yaptırım' ve 'erişimin engellenmesi' kararı uygulandı. Jandarma yetkilileri, başta terörle mücadelenin etkin şekilde sağlanması, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin tesis edilmesi ile kaçakçılığın engellenmesi için verilen mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.

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Jandarmadan siber operasyon: 172 siteye erişim engeli
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