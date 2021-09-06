Kartal İmam Hatip’ten YKS’de büyük başarı

Türkiye'nın önemli liselerinden biri olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
, YKS'de büyük başarı gösterdi. Okulun 55 öğrencisi, mühendislik bölümlerini tercih ederken 30 öğrenci tıp, 8 öğrenci hukuk, 8 öğrenci mimarlık ve 7 öğrenci diş hekimliği bölümüne yerleşti. YKS'de Türkiye 27'ncisi olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Saliha Gülru Şentop
, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
'ne yerleşti. Başarısını düzenli ve sistemli çalışmayla Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne borçlu olduğunu belirten Şentop "Bu başarı aslında düzenli, sistemli bir çalışmanın sonucu. Lise öğrenimi, bir duvar inşa etmek gibi. Tuğlaları sağlam ve sırasıyla örmek lazım. İdealist ve fedakâr öğretmenlerim oldu" dedi. YKS eşit ağırlık Türkiye 97'ncisi olan Ahmet Furkan Sancar Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
'ne yerleşirken, YKS dil Türkiye 23'üncüsü olan Abdullah Enes Güleş
, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
'ne yerleşti. Güleş, "Arkadaşlarımla birlikte yurtta ve kütüphanede çalışma ortamımızı oluşturduk. Birbirimizi motive ederek çalıştık" diye konuştu" dedi.