Tekirdağ
'ın Ergene
ilçesine bağlı Velimeşe'de, sürücünün kapalı bariyerlerden geçmesiyle yük treninin çarpması sonucu ölen 6 işçiden, bekar olan ve 3 yıldır fabrikada çalışan Nebibe Kormaz
(35) Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi. Cenazede taziyeleri kabul eden Fikret Korkmaz, kızının kendisine; "Baba kelle koltukta gidiyoruz. Allaha emanetiz" dediğini söyledi. Evli ve 3 çocuk annesi Hülya Dinçkol
(45) ise Ergene'de son yolculuğuna uğurlandı. Ölenlerden Suzan Aksoy
'un (37) cenazesi Tokat'ta, forklift operatörü Yaşar Yüce'nin (58) cenazesi memleketi Kayseri'de defnedildi. Cangül Akın'ın cenazesi Adıyaman, Nusret Açıkgöz'ün cenazesi ise Sakarya'ya götürüldü.
MAKİNİSTE BAK!
Öte yandan İzmir'de, TCCD'de görevli makinist M.A.K. ise kazanın sosyal medyadaki haberinin altına, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. Büyük tepki çeken makinist görevinden alındı.