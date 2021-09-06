Sokağa çıkma yasağının geri gelip gelmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alırken konu ile ilgili gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Temmuz ayının başında başlayan kademeli normalleşme Eylül ayına girilmesi ile birlikte sürmeye devam ederken bilindiği üzere 6 Eylül Pazartesi günü okullarda yüz yüze eğitime de geçildi. Aynı zamanda aşı çalışmaları da başarıyla sürerken ek tedbirlerin ve yeni önlemlerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki; kısıtlamalar ve yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı tekrar olacak mı? Gözler Kabine'de!
KISITLAMALAR GERİ Mİ GELECEK?
2 Eylül Perşembe günü Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı hakkında şunları söylemişti;
İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.
BAKAN KOCA YANIT VERMİŞTİ
Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplanmıştı. Bu toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca kısıtlamalar ile ilgili şu yanıtı vermişti;
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez. Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.