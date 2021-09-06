Sokağa çıkma yasağının geri gelip gelmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alırken konu ile ilgili gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Temmuz ayının başında başlayan kademeli normalleşme Eylül ayına girilmesi ile birlikte sürmeye devam ederken bilindiği üzere 6 Eylül Pazartesi günü okullarda yüz yüze eğitime de geçildi. Aynı zamanda aşı çalışmaları da başarıyla sürerken ek tedbirlerin ve yeni önlemlerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki; kısıtlamalar ve yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı tekrar olacak mı? Gözler Kabine'de!