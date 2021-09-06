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Giriş Tarihi: 6.9.2021 13:52

Kısıtlamalar ve yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı tekrar olacak mı? Gözler Kabine’de!

Kısıtlamalar ve yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı tekrar olacak mı? Gözler Kabine’de!

Gündeme dair önemli kararların istişare edildiği Kabine Toplantısı sonrası gelecek resmi açıklamalar, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte günlük yaşam devam ederken bilindiği üzere 6 Eylül Pazartesi okullarda yüz yüze eğitim başladı. Öte yandan aşılama çalışmaları tüm hızıyla ve başarıyla sürerken milyonlarca kişi yasakların geri gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosuna göre ise vaka sayılarındaki değişim göz önüne alındığında “Kısıtlamalar ve yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı tekrar olacak mı?” sorularının yanıtları araştırılıyor. Konu ile ilgili gözler Kabine Toplantısı sonrası alınacak kararlara çevrildi.

Sokağa çıkma yasağının geri gelip gelmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alırken konu ile ilgili gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Temmuz ayının başında başlayan kademeli normalleşme Eylül ayına girilmesi ile birlikte sürmeye devam ederken bilindiği üzere 6 Eylül Pazartesi günü okullarda yüz yüze eğitime de geçildi. Aynı zamanda aşı çalışmaları da başarıyla sürerken ek tedbirlerin ve yeni önlemlerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki; kısıtlamalar ve yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı tekrar olacak mı? Gözler Kabine'de!

KISITLAMALAR GERİ Mİ GELECEK?

2 Eylül Perşembe günü Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı hakkında şunları söylemişti;

İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.

BAKAN KOCA YANIT VERMİŞTİ

Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplanmıştı. Bu toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca kısıtlamalar ile ilgili şu yanıtı vermişti;

Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez. Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

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Kısıtlamalar ve yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı tekrar olacak mı? Gözler Kabine’de!
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