Kontrolden çıkan otomobil kayalara çarptı

Kaza, Viranşehir ilçesine bağlı Yollarbaşı Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında bulunan kayalara çarptı.



Kayalara çarpıp duran otomobilde maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü Mehmet Zencirci ise yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.