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Giriş Tarihi: 6.9.2021 23:12 Son Güncelleme: 6.9.2021 23:13

Kontrolden çıkan otomobil kayalara çarptı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kontrolden çıkan otomobil kayalara çarptı

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak kayalara çarptı.

Kaza, Viranşehir ilçesine bağlı Yollarbaşı Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında bulunan kayalara çarptı.


Kayalara çarpıp duran otomobilde maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü Mehmet Zencirci ise yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kontrolden çıkan otomobil kayalara çarptı
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