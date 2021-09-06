Konya’dan sonra Ankara! Obruk vatandaşları korkuttu





"BİR SIKINTI YOKSA BİZ BURAYI DOLDURUP SÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tarla sahibi Seydi Sarıkaya, "Sabah suladık tarlayı, akşam geri geldik çukur oluşmuş. Sonra muhtarı aradık. Muhtar sağ olsun İlçe Tarıma bildirmiş. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri su yüzünden oluşmuş diyor. Su ile alakası yok bunun. Su çekme yapınca arazilerde böyle durumlar olduğunu söylediler. Ama bunun suyla lakası yok. Burada kuyu çalışması da yapmadık hiç. Buraya gelsin baksınlar bir sıkıntı yoksa biz burayı doldurup sürmeye devam edeceğiz. Buranın altından mağara geçiyormuş. Mağara çökünce burası da çökme yapmış" diye konuştu.