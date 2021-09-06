Korkunç kazada hayatını kaybetmişti! Nebibe Korkmaz’ın son sözleri ortaya çıktı

MAKİNİSTE BAK

Öte yandan İzmir'de, TCCD'de görevli makinist M. A.K. ise kazanın sosyal medyadaki haberinin altına, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. Büyük tepki çeken makinistle ilgili soruşturma başlatıldı.