Korkunç kazada hayatını kaybetmişti! Nebibe Korkmaz’ın son sözleri ortaya çıktı

Cenazede taziyeleri kabul eden Fikret Korkmaz, kızının kendisine; "Baba kelle koltukta gidiyoruz. Allaha emanetiz" dediğini söyledi. Evli ve 3 çocuk annesi Hülya Dinçkol (45) ise Ergene ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Ölenlerden Suzan Aksoy(37) ve ağır yaralı kurtulan eşi Halil Aksoy'un (44) 9 ay önce İstanbul'dan Çorlu'ya taşınıp, 3 çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurdukları ve aynı fabrikada birlikte çalıştıkları ortaya çıktı.
Suzan Aksoy'un cenazesi Tokat'a, Cangül Akın'ın cenazesi Adıyaman'a, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz'ün cenazeleri de memleketleri Kayseri'ye götürüldü. Tedavisi süren Servis şoförü Bilal Küllü'nün (51) ifadesinin de henüz alınamadığı öğrenildi.