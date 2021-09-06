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Giriş Tarihi: 6.9.2021 08:48 Son Güncelleme: 6.9.2021 08:57

Korkunç kazada hayatını kaybetmişti! Nebibe Korkmaz'ın son sözleri ortaya çıktı

LEVENT SİLİSTRE LEVENT SİLİSTRE
Abdullah YALÇIN / SABAH
Korkunç kazada hayatını kaybetmişti! Nebibe Korkmaz’ın son sözleri ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe'de, sürücünün kapalı bariyerlerden geçmesiyle yük treninin çarpması sonucu ölen 6 işçiden, bekar olan ve 3 yıldır fabrikada çalışan Nebibe Kormaz'ın son sözleri ortaya çıktı.

Cenazede taziyeleri kabul eden Fikret Korkmaz, kızının kendisine; "Baba kelle koltukta gidiyoruz. Allaha emanetiz" dediğini söyledi. Evli ve 3 çocuk annesi Hülya Dinçkol (45) ise Ergene ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Ölenlerden Suzan Aksoy(37) ve ağır yaralı kurtulan eşi Halil Aksoy'un (44) 9 ay önce İstanbul'dan Çorlu'ya taşınıp, 3 çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurdukları ve aynı fabrikada birlikte çalıştıkları ortaya çıktı.



Suzan Aksoy'un cenazesi Tokat'a, Cangül Akın'ın cenazesi Adıyaman'a, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz'ün cenazeleri de memleketleri Kayseri'ye götürüldü. Tedavisi süren Servis şoförü Bilal Küllü'nün (51) ifadesinin de henüz alınamadığı öğrenildi.

MAKİNİSTE BAK

Öte yandan İzmir'de, TCCD'de görevli makinist M. A.K. ise kazanın sosyal medyadaki haberinin altına, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. Büyük tepki çeken makinistle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Korkunç kazada hayatını kaybetmişti! Nebibe Korkmaz'ın son sözleri ortaya çıktı
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