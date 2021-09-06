Kotu yükseltmeye çalıştıklarını görünce belediyeye ihbar ettik

BODRUM
Cennetköy'de kendilerine ait arsanın komşu parselinde yer alan Çağdaş Holding
'e ait inşaat şantiyesine eşi ve silahlı korumaları ile izinsiz şekilde girip, çalışanlarla tartışan Bülent
ve Oya Eczacıbaşı
'nın, savcılık ifadelerine SABAH ulaştı. Bülent Eczacıbaşı
ifadesinde, kendi arsasını kontrol etmek için gittiklerini öne sürerek, "Çağdaş Holding'in, devlete ait olan yola yaptırdığı kapıdan girdik. Kapıyı da çalışanları açtı. Çağdaş Holding'e ait arsada değil, kimseye ait olmayan yol üzerinde durduk. Çağdaş Holding'in söz konusu alanı doldurarak kotunu yükseltmeye çalıştığını görünce de belediyeye ihbar ettik" dedi. Oya Eczacıbaşı da, "1-2 kişi bizi görüntülüyordu. Bu duruma karşı tepki göstererek bir kastım olmaksızın elimi savurdum ve görüntü alamayacaklarını söyledim. Elim telefona çarptı ve yere düştü. Görüntü alınan telefona zarar vermek amacıyla hareket etmedim" dedi.