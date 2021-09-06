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Giriş Tarihi: 6.9.2021 11:39

Kumar oynatılan kıraathaneye baskın!

DHA
Kumar oynatılan kıraathaneye baskın!

Bayrampaşa'da kumar oynatılan bir kıraathaneye baskın düzenlendi.

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine polis operasyon yaptı. Baskında 4 kişi iş yeri içerisinde kumar oynarken yakalandı.

Ekiplerce kıraathanede yapılan denetimde, içerde alkol servisi yapıldığı tespit edilirken, 30 fişek ele geçirildi. Baskında kumar oynayan 4 kişiye kumar oynamaktan ve işyeri sahibine "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama-İzinsiz Alkol Sunumu-Kapatma Saatlerine Riayet Etmeme-6136 Silah Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.
İş yeri ise Bayrampaşa Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlendi.

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Kumar oynatılan kıraathaneye baskın!
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