Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
Giriş Tarihi: 6.9.2021 10:39

Malatya'da cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

AA
Malatya’da cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, otomobille cipin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Fatih K. (30) idaresindeki 34 CUP 484 plakalı plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Haçir D. (63) yönetimindeki Almanya plakalı cip Gürkaynak Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Fatih K. ile yolcular Ayşe K. (22), Betül K. (1), Mesut E. (28), Aslı E. (20), Zeynep Su E. (1) ve Nihal D. (59) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Fatih K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA