Marmara Denizi’nde ulaşıma poyraz engeli: Saatte 50 kilometreye ulaştı...

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Rüzgar nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı. Balıkçılar Süleymanpaşa balıkçı barınağında ağ tamiri yapıyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların bugün denize açılmayacağını, limanda demirleyip bekleyeceğini söyledi.

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte poyrazın çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.