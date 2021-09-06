Melek ’melek’ oldu

Geçen Cuma günü Şehitkamil ilçesi Karacaburç Mahallesi'nde meydana gelen olayda evlerinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Melek Güzel, bahçede bulunan su bidonuna düştü. Kızını bidonda boğulmak üzereyken gören Gizem Güzel fark ederek çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaşındaki kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanede 3 gün boyunca yaşam savaşı veren küçük Melek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük Melek'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin, Karacaburç Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.