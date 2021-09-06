Melis İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Melis Ne Demek?

Melis ismi güzel söyleniyor oluşu ve güzel anlamı nedeni ile sık tercih edilen kız isimleri arasında yer almaktadır. Melis isminin kökeni Rumca'dır. Rumca kökenli bu ismin alamı ise karşımıza "bal, bal arısı, tatlı olan" şeklinde çıkmaktadır.

MELİS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Melis ismi Türkiye'de sıkça kullanılan kız isimlerinden bir tanesidir. Bu isim hem güzel söylenmesi hem de güzel anlamı sebebi ile kız çocukları için tercih edilmektedir. Bu ismin anlamı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Melis isminin 4 tane anlamı bulunmaktadır. Bu ismin karşılaştığımız ilk anlamı "bal, tatlı şey, sevgili, can" olarak bilinmektedir. İkinci anlam ise karşımıza "bal arısı" olarak çıkar. Diğer anlamları ise "çayır, çimenlik/ oğul otu" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

MELİS İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Melis ismi hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığıdır. Bu isim Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Fakat bu isim Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almasa da dinen bu ismi kullanmakta bir sakınca bulunmamaktadır. Çocuklarınıza bu ismi rahatlıkla verebilirsiniz.

MELİS İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Melis ismi ülkemizde sıkça rastlanan kız isimlerinden bir tanesidir. Bu isim hakkında anne ve baba adaylarının aklını karıştıran pek çok soru bulunur. Bu sorulardan bir tanesi de bu ismin kökenidir. Melis isminin kökeni sanıldığının aksine Arapça değil, Rumca olarak karşımıza çıkmaktadır.

MELİS NE DEMEK?

Melis isminin Türk Dil Kurumuna göre 4 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar "bal, tatlı şey, sevgili, can" , "bal arısı", "çayır, çimenlik" ve son anlam olarak "oğul otu" olarak karşımıza çıkmaktadır.