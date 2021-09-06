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Giriş Tarihi: 6.9.2021 11:42 Son Güncelleme: 6.9.2021 12:47

Müslüm Baba posterinin ardında 270 kilogram eroin sakladılar

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Müslüm Baba posterinin ardında 270 kilogram eroin sakladılar

Şanlıurfa'da Müslüm Baba fotoğraflı TIR'a eroin operasyonu yapıldı. Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR’ın dorsesinde yapılan aramada, 270 kilogram eroin ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeye yönelik mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda kente yüklü miktarda uyuşturucu geleceği yönünde ihbar alan Narkotim ekipleri, harekete geçerek yolda kontrol noktaları oluşturdu.

Kontrol noktasına giriş yapan 16 APA plakalı TIR'ı durduran ekipler, dorsede gizlenmiş bir şekilde 270 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Yakalanan TIR'a ait dorsenin arka kapısında 'Müslüm Baba' lakabıyla tanınan Şanlıurfalı Ünlü Sanatçı merhum Müslüm Gürses'in dev fotoğrafının yer ekipleri şaşırttı.

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Müslüm Baba posterinin ardında 270 kilogram eroin sakladılar
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