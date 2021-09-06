Müslüm Baba posterinin ardında 270 kilogram eroin sakladılar

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeye yönelik mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda kente yüklü miktarda uyuşturucu geleceği yönünde ihbar alan Narkotim ekipleri, harekete geçerek yolda kontrol noktaları oluşturdu.
Kontrol noktasına giriş yapan 16 APA plakalı TIR'ı durduran ekipler, dorsede gizlenmiş bir şekilde 270 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Yakalanan TIR'a ait dorsenin arka kapısında 'Müslüm Baba' lakabıyla tanınan Şanlıurfalı Ünlü Sanatçı merhum Müslüm Gürses'in dev fotoğrafının yer ekipleri şaşırttı.