NBA standartlarında kapalı spor salonunun mimari projesi

Yakın Doğu Üniversitesi, Kapalı Spor Salonu'nun mimari projesini KKTC Hentbol Federasyonuna hediye etti. KKTC Hentbol Federasyonu
, Lefkoşa Göçmenköy'deki Atatürk Spor Kompleksi alanında inşa edeceği kapalı spor salonunda YDÜ kampüsünde yer alan RA 25 Kapalı Spor Salonunun mimari proje çizimlerini kullanacak. İmzalanan protokolle Yakın Doğu Oluşumu, RA 25 Kapalı Spor Salonunun çizimleri için Hentbol Federasyonuna kullanım izni verdi. Protokol, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.
NBA standartlarındaki parkesiyle ön plana çıkan NEU RA25 Spor Salonu, FIBA
onaylı skorboard ve basketbol potaları, IHF onaylı hentbol kaleleri, FIVB onaylı voleybol malzemeleri ile basketbol, hentbol, voleybol, badminton gibi salon sporlarında Kıbrıs Türk sporunu uluslararası standartlara taşıyacak bir altyapıya sahip. NEU RA25 Spor Salonunda, aynı anda iki farklı takıma çalışma imkanı sağlayan, yukarıdan aşağıya inen otomatik perde sistemi donanımının yanı sıra; toplam dört adet sporcu, iki adet hakem soyunma odaları, ilkyardım odası, basın odası, idari odalar ve kafeterya bulunuyor.
Protokol töreni öncesinde KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e teşekkür plaketi takdim etti. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: "NEU RA25 Spor Salonu'nun dünya standartlarındaki donanımına sahip salon sayısının artması, Kuzey Kıbrıs'ımızda spor kültürünün gelişerek güçlenmesine büyük bir katkı yapacak. Bu noktada Yakın Doğu Oluşumu olarak ülkemizde spor kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen tüm kurumlarımıza, iş birliği içerisinde destek olmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.