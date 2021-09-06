Okula yeni başlayan öğrencilere fidan dağıtıldı

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında milli ağaçlandırma programı çerçevesinde 'Geleceğe Nefes 'adlı kampanya hayata geçirildi. Projenin tanıtım töreni Alanya Parlayüksel İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilisi, okul müdürü ve öğretmenler katıldı. Törende Covid-19 pandemisi nedeniyle veliler okula alınmazken, fidan ve çiçek dağıtımı sınıflarda öğrencilere verilerek gerçekleştirildi.



MÜDÜR YILMAZ: GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ



Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, amaçlarının öğrencilere orman sevgisi kazandırmak olduğunu söyledi. Yılmaz, "Türkiye'de ormanlarımız yandı. Bizlerin ve Türkiye'nin ciğerleri yanmış oldu. Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza orman sevgisini yaşatmak. Öğrencilerimize verilen fidan ve çiçekleri evlerin bahçelerinde dikmeleri için hediye olarak dağıttık. Organizasyon için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne teşekkür ederim" dedi. Yılmaz, ayrıca öğrencilere fidanların dikimi ve büyütülmesi konusunda eğitimin de verileceğini söyledi.