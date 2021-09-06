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Giriş Tarihi: 6.9.2021 21:58 Son Güncelleme: 6.9.2021 21:59

Osmaniye'de katliam gibi kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

İHA
Osmaniye’de katliam gibi kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı

Osmaniye’de otoyolda hafif ticari aracın tıra yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Osmaniye gişeleri çıkışı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan Seyfettin Çelik idaresindeki tıra yandan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, trafik ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri hafif ticari araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, aynı araçta yaralanan H.K. (12), D.K. (8), Z.Ş.K. (13), Z.C. (50) ve A.K. (8) ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsmi öğrenilemeyen yaralı bir kadın ise kaza yerinde ayakta tedavi edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.K. hayatını kaybederken, Z.Ş.K. ve Z.C.'nin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün cesedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik süren çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye'de katliam gibi kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
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