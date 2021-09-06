Osmaniye’de katliam gibi kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, trafik ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri hafif ticari araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, aynı araçta yaralanan H.K. (12), D.K. (8), Z.Ş.K. (13), Z.C. (50) ve A.K. (8) ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsmi öğrenilemeyen yaralı bir kadın ise kaza yerinde ayakta tedavi edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.K. hayatını kaybederken, Z.Ş.K. ve Z.C.'nin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün cesedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik süren çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.