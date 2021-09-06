Osmaniye’de katliam gibi kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, trafik ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri hafif ticari araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, aynı araçta yaralanan H.K. (12), D.K. (8), Z.Ş.K. (13), Z.C. (50) ve A.K. (8) ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.