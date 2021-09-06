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Giriş Tarihi: 6.9.2021 11:10

Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı

DHA
Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı

Konya'da otelde asansörü tamir ederken kaynaktan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan, işçilerden Berkan Üzgü’nün (24) yaşamını yitirdiği yangında, mesai arkadaşı Ahmet Mutlu (23) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karatay ilçesi Ayan Bey Sokak'ta perşembe günü saat 17.00 sıralarında Ahmet Mutlu ve Berkhan Üzgü, 4 katlı otelin son katında arıza yapan asansörü tamir etmeye başladı. Asansör boşluğunda yapılan kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar, yalıtım malzemesini tutuşturdu. Alevler hızla büyürken, otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. İşçilerden Berhan Üzgü'nün cansız bedenine ulaşılırken, vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluşan Ahmet Mutlu ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Oteldeki yangında, yaralı işçi de kurtarılamadı
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