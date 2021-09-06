Oyun masasında yakalandılar! Zabıta Ekipleri mühürledi

İstanbul Polisi, Bayrampaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığını tespit etti. Adreste yapılan kontrollerde; 4 kişinin oyun kağıtları ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde 150 lira nakit para olduğu, ayrıca adreste alkol servisi yapıldığı tespit edildi. Adreste 30 mermi de ele geçirildi. Söz konusu 4 kişiye yasa dışı kumar oynamaktan ötürü idari işlem yapıldı.

İş yeri sahibi hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Ateşli Suçlar Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle adli işlem yapıldı. İzinsiz alkol satışı ve sunumu yapıldığı ve Pandemi koşullarında getirilen iş yeri kapatma saatlerine riayet edilmediği tespit edilen iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.