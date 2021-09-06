Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Oyun masasında yakalandılar! Zabıta Ekipleri mühürledi
Giriş Tarihi: 6.9.2021 09:41

Oyun masasında yakalandılar! Zabıta Ekipleri mühürledi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Oyun masasında yakalandılar! Zabıta Ekipleri mühürledi

İstanbul’da yasa dışı kumar oynatılan ve izinsiz alkol satışı yapılan bir adres mühürlendi.

İstanbul Polisi, Bayrampaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığını tespit etti. Adreste yapılan kontrollerde; 4 kişinin oyun kağıtları ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde 150 lira nakit para olduğu, ayrıca adreste alkol servisi yapıldığı tespit edildi. Adreste 30 mermi de ele geçirildi. Söz konusu 4 kişiye yasa dışı kumar oynamaktan ötürü idari işlem yapıldı.

İş yeri sahibi hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Ateşli Suçlar Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle adli işlem yapıldı. İzinsiz alkol satışı ve sunumu yapıldığı ve Pandemi koşullarında getirilen iş yeri kapatma saatlerine riayet edilmediği tespit edilen iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oyun masasında yakalandılar! Zabıta Ekipleri mühürledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA