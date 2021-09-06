PCR zorunlu, aşısızlar hastanelere akın etti

Birçok alanda aşı olmayanlara PCR test zorunluluğunun getirilmesiyle Diyarbakır
'da vatandaşlar, test için hastanelere gitti. İçişleri Bakanlığı
'nın genelgesine istinaden aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi uygulamasının ardından vatandaşlar, hastanenin yolunu tuttu. Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine, HES
kodu üzerinden kişilerin aşısız ve hastalığı geçirmemiş olanların azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapıldığını söyledi. Testlerin ücretsiz yapıldığını belirten Karakoç "18 yaş üzeri yolcular biletlerini HES koduyla satın alacak ve trene binerken; aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan yolcular, durumlarını HES uygulamasından belgeleyecek. Aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmek suretiyle seyahat edecek" diye konuştu.
19 BİN 391 YENİ VAKA, 269 VEFAT
Türkiye'de dün test yapılan 279 bin 63 kişiden 19 bin 391'ine Kovid
-19 tanısı konulurken, 269 kişi vefat etti. İyileşen sayısı 24 bin 289 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Okullar açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım" dedi. Bu arada Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Rize
, 614.16 vaka ile ilk sırada yer aldı.