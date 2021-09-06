PCR zorunlu, aşısızlar hastanelere akın etti





19 BİN 391 YENİ VAKA, 269 VEFAT

Türkiye'de dün test yapılan 279 bin 63 kişiden 19 bin 391'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 269 kişi vefat etti. İyileşen sayısı 24 bin 289 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullar açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor.