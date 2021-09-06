Petrol temizliği için römorkörler devrede



Söndüren 10, geçen sene UZMAR Shipyards tarafından baştan aşağı yenilenmişti. Römorkörcülük ve kılavuzluk faaliyetlerinin yanı sıra gemi inşa sektöründe de lokomotif şirketlerden biri olan UZMAR Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ ''Yaklaşık bir yıl önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük ve en güçlü römorkörünün modernizasyon çalışmalarını tamamlamış ve tamamen yenilemiştik.